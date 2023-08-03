Прокуратура через суд обязала заменить газовые опоры в Ржаксе

Прокуратура Ржаксинского района проверила исполнение законодательства о безопасности газовых сетей по обращению жителей улицы Левобережная в поселке Ржакса.

- Участок уличного газопровода низкого давления, находящийся в муниципальной собственности Ржаксинского поссовета, нуждается в ремонте - на отрезке от дома № 102 до дома 108 по улице Левобережная р.п. Ржакса требуется замена части газовых опор. При этом, несмотря на поступающие в администрацию обращения граждан, мер к организации ремонта газопровода принято не было, - сообщают в прокуратуре Ржаксинского района.

Прокурор района направил в суд исковое заявление, требуя обязать администрацию заменить газовые опоры до 15 октября. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.