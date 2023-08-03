Двое несовершеннолетних тамбовчан попали в аварии, катаясь на мопедах

Аварии произошли друг за другом Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В регионе произошли две аварии с участием двух приятелей, которые управляли мопедами. В начале шестого часа вечера в Бондарском районе на грунтовой полевой дороге, проходящей от автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка-Вердеревщина», примерно в полутора километрах от села Вердеревщина, 16-летний водитель мопеда ALPHA, который не имел водительского удостоверения, не справился с управлением и опрокинулся.

Буквально через несколько минут, примерно в 200-х метрах от места предыдущей аварии, такое же дорожно-транспортное происшествие совершил 15-ти летний подросток, который ехал на мопеде следом за своим другом. Оба подростка получили травмы и оказались в больнице.

- В июне этого года один из подростков уже был задержан и отстранен от управления сотрудниками Госавтоинспекции при управлении мопедом без водительского удостоверения, причем в отношении родителей проводилась проверка по факту наличия в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»), - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Что касается второго подростка, то с его родителями неоднократно проводились профилактические беседы сотрудниками полиции, они даже обещали продать мопед, чтобы исключить возможность доступа ребенка к мототехнике, но почему-то не сделали этого. К сожалению родители несовершеннолетних не осознали всю серьезность такого отношения к безопасности своих детей, не приняли необходимых мер, что и привело к трагедии.