Тамбовские полицейские задержали 29 телефонных мошенников

С начала года в Тамбовской области совершено более 1 тысячи телефонных мошенничеств, а также преступлений с применением IT-технологий. Ущерб от деятельности злоумышленников превысил 130 млн рублей. Во многих случаях мошенники убеждали тамбовчан взять кредиты и перевести деньги на "безопасные счета".

Сотрудникам уголовного розыска удалось изобличить и задержать 29 мошенников - так называемых "курьеров" из Тамбовской области, Липецка, Ростова-на-Дону, Вологды.

- Многие из них утверждают, что не догадывались о преступной сути, их якобы просто просили забрать у пенсионеров деньги и перевести на определенные счета или банковские карты. Тем не менее, их участие в преступлении документируется, возбуждаются и расследуются уголовные дела. Ответственность предусматривает до десяти лет лишения свободы, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.