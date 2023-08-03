Почти в половине тамбовских лагерей нашли нарушения санитарных правил

За две смены в летнюю оздоровительную кампанию в регионе работали 478 лагерей, в которых отдохнули 42284 человека, в том числе 1 загородный лагерь (270 детей), 428 лагерей дневного пребывания (32499 детей) и 49 лагерей труда и отдыха (886 детей). В загородных стационарных лагерях, которые продолжают работать, отдохнули 8629 человека. В третью и четвертую смены продолжают работать 35 лагерей, из них 12 лагерей дневного пребывания и 23 загородных лагеря.

В 371 лагере организован отдых для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Во всех типах лагерей отдохнуло 1059 детей с ОВЗ.

Открытые водные объекты для организации купания используют 4 загородных стационарных лагеря. Все объекты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствие водных объектов требованиям санитарного законодательства.

Завершены проверки в отношении 491 (95,7%) лагерей, из них 47 проверены в рамках плановых проверок и 444 лагеря в рамках профилактических визитов. С использованием лабораторно-инструментальных методов исследования проверено 420 (85,5%) лагерей. В ходе проверок выявлены нарушения требований санитарного законодательства в 205 (41,7%) летних оздоровительных учреждениях.

- По результатам проверки лагерям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, - сообщает пресс-служюа управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Жалоб и обращений со стороны родителей на представление некачественных услуг в адрес управления не поступало. Проверки лагерей продолжаются.