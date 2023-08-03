Тамбовчанина задержали на трассе с килограммом марихуаны в машине

Мужчина нашел заросли марихуаны Фото: УМВД России по Тамбовской области

В Мучкапском районе сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего жителя Уваровского района, который нарвал дикорастущую коноплю и собирался отвезти ее на своем автомобиле «Ниссан Террано» домой. Общий вес наркосодержащего растения составил почти один килограмм. Полицейские изъяли коноплю, направили ее на экспертизу, опросили мужчину. После проведения экспертизы и соответствующей проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- В УМВД России по Тамбовской области на круглосуточной основе работает телефон доверия 79-09-54, куда можно сообщить информацию о произрастании наркосодержащих растений для дальнейшего уничтожения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Также данную информацию можно сообщить по телефону близлежащего отдела полиции или 02.