В Тамбове установили освещение на улице Кавказской

На улице появилось 23 энергоэффективных светильника

В Тамбове на улице Кавказской появилось 20 девятиметровых опор и еще две длиной 11 метров. Работы проводились на участке от Волжской до Киквидзе и обошлись в 3,3 млн рублей.

- В прошлом году прошел ремонт дороги: здесь обновили асфальтовое покрытие, нанесли разметку, установили перильные ограждения и дорожные знаки. При проведении реконструкции заранее планировали монтаж осветительных опор. Сейчас здесь светят 23 энергоэффективных светильника, - рассказали в администрации города Тамбова.

Общая протяженность освещаемого участка около 600 м. Дорога примыкает к оживленной улице Киквидзе. Рядом расположены новостройки и новый детский сад «Дюймовочка».

Фото администрации города Тамбова