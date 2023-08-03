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НовостиОбщество3 августа 2023 6:31

В Тамбове установили освещение на улице Кавказской

Фонарями снабдили участок протяженностью около 600 м
Марина МАКОВЛЕВА
На улице появилось 23 энергоэффективных светильника

На улице появилось 23 энергоэффективных светильника

В Тамбове на улице Кавказской появилось 20 девятиметровых опор и еще две длиной 11 метров. Работы проводились на участке от Волжской до Киквидзе и обошлись в 3,3 млн рублей.

- В прошлом году прошел ремонт дороги: здесь обновили асфальтовое покрытие, нанесли разметку, установили перильные ограждения и дорожные знаки. При проведении реконструкции заранее планировали монтаж осветительных опор. Сейчас здесь светят 23 энергоэффективных светильника, - рассказали в администрации города Тамбова.

Общая протяженность освещаемого участка около 600 м. Дорога примыкает к оживленной улице Киквидзе. Рядом расположены новостройки и новый детский сад «Дюймовочка».

Фото администрации города Тамбова