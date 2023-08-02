Тамбовчанин пытался убить приятеля, возмущенного оскорблением своей сожительницы

Напавший сам позвонил в службу спасения Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняли в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие установило, что ночью 1 июня этого года во время распития спиртного с приятелем мужчина оскорбительно выразился в адрес его сожительницы. По этой причине между ними произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой мичуринец схватил нож и стал наносить приятелю удары по различным частям тела до тех пор, пока тот не потерял сознание, после чего, испугавшись, сам позвонил в службу спасения. Врачи диагностировали у потерпевшего проникающее ранение грудной клетки и множественные колото-резаные раны головы и шеи, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Вину мужчина признал полностью, на время следствия ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее злоумышленник уже отбывал наказание в местах лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего ее смерть.