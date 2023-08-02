61-летний тамбовчанин, ночью перебегавший трассу, погиб под колесами машины

Водитель не увидел пешехода Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 1 августа в 1 час 40 минут на 31 километре «Р-22-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волочки-Орел-Тамбов». 19-летний водитель «KIA SPECTRA» сбил 61-летнего мужчину, который ночью перебегал дорогу. Светоотражающих элементов на одежде у него не было.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.