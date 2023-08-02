Два человека получили травмы в аварии под Тамбовом

Водитель нарушила правила совершая обгон Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которое пострадали двое, произошла 1 августа в 15 часов 15 минут на 6 километре автодороги «Тамбов-Пенза» (участок Южный обход г.Тамбова) на территории Тамбовского района. 39-летняя женщина за рулем «Hyundai Solaris» в нарушение требований ПДД, при выполнении маневра «обгон» по правой полосе, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с двигавшимся в попутном направлении «Citroen Jumper» под управлением 61-летнего мужчины. От удара «Hyundai Solaris» потерял управление и съехал с дороги в кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Hyundai Solaris» и ее 43-летнего пассажира на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.