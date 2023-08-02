Подрядчика, затянувшего ремонт Сосновской библиотеки, внесли в «черный список»

В Тамбовской области подрядчика внесли в черный список из-за неисполнения обязанностей по ремонту Межпоселенческой центральной библиотеки Сосновского района. Контракт на выполнение работ был заключен еще в феврале, срок исполнения - до 1 сентября 2023 года. Однако на 10 июля подрядчик выполнил только 20 % работ.

- Неоднократные претензии заказчика оставались без ответа, доказательства невозможности исполнения контракта отсутствовали, что свидетельствует о недобросовестном поведении хозяйствующего субъекта, - сообщают в УФАС России по Тамбовской области.

В связи с этим было принято решение об одностороннем расторжении контракта, сведения об этом были направлены в антимонопольный орган. Тамбовское УФАС проверило факты и установило недобросовестное поведение в действиях подрядчика. В итоге фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. К слову, ранее этот подрядчик был трижды включен в этот реестр по тем же самым причинам.