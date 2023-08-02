Тамбовчанин на легковушке совершал обгон по встречке и врезался в МАЗ

Водитель легковушки получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 1 августа в 8 часов утра на на территории села Покровское по ул. Советская, 10. 65-летний водитель «ЛАДА 211440» выехал на полосу встречного движения, там где он запрещен сплошной разметкой и столкнулся с двигавшимся навстречу «МАЗ-5337А2-340» под управлением 66-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель легкового авто, на автомобиле скорой помощи мужчину доставили в лечебное учреждение, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.