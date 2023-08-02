Тамбовчанина подозревают в приготовлении к государственной измене

ФСБ пресекла деятельность жителя Тамбовской области, которого подозревают в приготовлении к переходу на сторону противника. Для этого мужчина начал переписку с представителями националистического формирования Украины, набиравших добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации.

- В период с апреля по июнь 2023 года подозреваемый осуществлял поиск и изучение специализированной литературы по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике, после чего осуществил попытку выезда на территорию Украины через Турцию, во время которой был задержан сотрудниками ФСБ России, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.