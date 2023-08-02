В Знаменском районе в пришкольных лагерях нашли нарушения

Прокуратура Знаменского района совместно с представителями контролирующих органов проверила деятельность пришкольных лагерей дневного пребывания на базе Знаменской школы. При этом выяснилось, что складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения влажности воздуха, термометры в холодильниках не прошли поверку, еду готовят в алюминиевой посуде.

- Кроме того, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется, отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, - рассказали в прокуратуре Знаменского района.

Директору учреждения было внесено представление, после этого нарушения устранены в полном объеме, ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.