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НовостиОбщество2 августа 2023 10:01

Тамбовчанин, проходивший принудительное психиатрическое лечение, продолжал управлять машиной

Прокуратура через суд лишила мужчину прав
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Октябрьского района Тамбова установила, что 46-летний местный житель незаконно владеет правами на машину. Мужчина страдает биполярным аффективным расстройством и алкогольной зависимостью, ранее решением суда ему было назначено принудительное психиатрическое лечение.

- Управление транспортным средством при таких заболеваниях невозможно и создает угрозу для окружающих, - подчеркнули в прокуратуре Октябрьского района.

Поэтому ведомство направило в суд иск о прекращении права тамбовчанина на управление транспортными средствами. Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме.