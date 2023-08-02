Тамбовчанин, проходивший принудительное психиатрическое лечение, продолжал управлять машиной

Прокуратура Октябрьского района Тамбова установила, что 46-летний местный житель незаконно владеет правами на машину. Мужчина страдает биполярным аффективным расстройством и алкогольной зависимостью, ранее решением суда ему было назначено принудительное психиатрическое лечение.

- Управление транспортным средством при таких заболеваниях невозможно и создает угрозу для окружающих, - подчеркнули в прокуратуре Октябрьского района.

Поэтому ведомство направило в суд иск о прекращении права тамбовчанина на управление транспортными средствами. Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме.