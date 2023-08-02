Директор тамбовской фирмы-перевозчика, похитивший 670 тысяч рублей, получил полтора года условно

В суде вынесли приговор в отношении генерального директора ООО «Уваровское АТП», которого признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В суде установлено, что с января по сентябрь 2021 года генеральный директор фирмы при выполнении муниципальных контрактов на пассажирские перевозки, путем завышения объема выполненных работ, совершил хищение денежных средств администрации Уваровского района в размере 670 тысяч рублей.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый по месту жительства и работы характеризуется положительно, ранее не привлекался к уголовной ответственности, за многолетний добросовестный труд имеет ряд почетных грамот и благодарностей, частично признал свою вину.

- Приговором районного суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Также судом удовлетворен иск Уваровского межрайонного прокурора о взыскании с подсудимого материального ущерба, причиненного преступлением – больше 670 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.