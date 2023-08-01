В День ВДВ в Тамбове изменится движение

Из-за проведения митинга, посвященного празднованию 93-й годовщины Воздушно-десантных войск РФ, в среду, 2 августа, с 8 часов и до окончания мероприятия вводится ряд ограничений дорожного движения.

Остановка транспортных средств будет запрещена:

– по улице Мичуринской, на участке от дома №112В/1 до пересечения с бульваром Энтузиастов;

– по проезду, ведущему от улицы Мичуринской к учебному корпусу Тамбовского государственного технического университета (улица Мичуринская, д. 112), и на парковке перед ним, кроме автотранспорта, обслуживающего праздничные мероприятия, и транспорта спецслужб. Также по этому проезду будет запрещено движение машин.

- Муниципальному учреждению Дирекция городских дорог поручено разработать схемы установки временных дорожных знаков и установить в соответствии с ними средства регулирования дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.