Школы Тамбова проверяют перед 1 сентября

Специалисты обращают внимание на состояние территории и обеспечение безопасности учеников

В Тамбове началось обследование школ перед 1 сентября. В частности, специалисты обращают внимание на состояние территории, отсутствие аварийных и сухих деревьев, обеспечение безопасности учеников, исправность инженерных коммуникаций. Также учитывается уровень освещенности классов, работа интерактивного оборудования, соответствие мебели возрасту детей.

На данный момент приемку прошла школа № 36, где обновили стадион и установили новое ограждение, калитки с домофоном и видеосвязью. 1 сентября сюда придут 2052 ученика, в том числе 184 первоклашки.

Также готовность к новому учебному году подтвердила спортивная школа № 6.

- В бассейне «Дельфин», где плаванию обучаются больше 800 юных тамбовчан, провели третий этап ремонта кровли, заменили часть оборудования, провели косметические работы в помещениях и в чашах бассейна и обновили систему отопления в большом зале, - рассказали в администрации города Тамбова.

Приемка школ продлится до 4 августа. За это время комиссия обследует 25 школ (58 корпусов), 8 спортивных школ и 2 центра дополнительного образования детей.

Фото администрации города Тамбова