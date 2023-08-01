Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 14:05

Крысы заполонили контейнерную площадку на ул. Сабуровской Тамбова

Специалисты проведут срочную обработку территории
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В соцсетях тамбовчане жалуются на крыс, которые буквально заполонили одну из контейнерных площадок на Сабуровской вблизи гаражного кооператива. Несколько сообщений от жителей по этому поводу поступили в мэрию.

- Зрелище отвратительное и, безусловно, подобное совершенно недопустимо Сейчас разбираемся, что могло стать первопричиной случившегося, - говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков. - Поручил комитету благоустройства и охраны окружающей среды совместно с профильными структурами администрации города организовать срочную обработку территории, а также попросил подключиться к разрешению проблемы управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.