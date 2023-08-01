В Тамбовской области после гибели мужчины во время капремонта крыши, проверили соблюдение техники безопасности работ

На объектах нашли нарушения Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Нарушения техники безопасности выявили в ходе внеплановой проверки, которую провели министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова и руководитель регионального Фонда капремонта Илья Абрамов. Они проинспектировали соблюдение правил техники безопасности на объектах капитального ремонта.

- По каждому факту нарушения правил составлены соответствующие акты, на основании которых нарушителей привлекут к ответственности и наложат на них штрафы, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Как отмечают в региональном Фонде капитального ремонта, соблюдение техники безопасности – неукоснительное требование при проведении работ. Так, например, рабочие, выполняющие работы на крышах и фасадах в обязательном порядке должны быть обеспечены защитными касками и страховочными тросами.

Напомним, 24 июня во время капитального ремонта крыши пятиэтажки на ул. Московской, с высоты сорвался 29-летний мужчина. В тот же день он умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Выяснилось, что с погибшим рабочим трудовой договор не заключали. Обучение и инструктаж по работе на высоте он также не проходил.