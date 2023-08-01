На предприятии Тамбова тяжелые травмы получил 42-летний мужчина

Мужчина получил серьезные травмы Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Ленинском МСО города Тамбова СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), по факту травмирования работника одного из предприятий города Тамбова.

По версии следствия, 24 мая этого года во время выполнения работ 42-летний мужчина получил травму грудной клетки с переломами 5 ребер, а также левой руки, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Для оказания помощи пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, виновных в нарушении требований безопасности и охраны труда, - сообщает СУ СКР по региону.