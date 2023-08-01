В Тамбовскую область на три дня вернется жара

По данным синоптиков в Тамбовской области со 2 по 4 августа ожидается очень жаркая погода. Температура воздуха в эти дни достигнет 30-33 градусов.

- В условиях аномально жаркой погоды поддерживайте прохладную температуру воздуха дома, - советуют жителям в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Днем закрывайте окна и ставни (если есть), особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна и ставни на ночь (если это безопасно), когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери.

Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но, когда температура воздуха выше 35 °C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье. Старайтесь не находиться на жаре.