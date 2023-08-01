В Первомайском работница магазина забирала деньги из кассы, отменяя покупки

В Первомайском закончено расследование уголовного дела о присвоении 340 тысяч рублей, принадлежащих вещевому магазину. В торговую точку устроилась на работу 33-летняя уроженка Тверской области. Уже через месяц она начала присваивать деньги клиентов, отменяя покупки.

- Когда клиент расплачивался за ряд покупок наличными деньгами, то после его ухода продавец отменяла несколько позиций, а полученные наличные присваивала. Таким образом, как установили полицейские Первомайского района, с июня по сентябрь минувшего года каждую неделю женщина отменяла по несколько позиций в день. Ее нелегальным доходом стали 340 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Деятельность женщины заметили сотрудники службы безопасности магазина и передали материалы в полицию. Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Обвиняемая призналась в нескольких десятках эпизодов преступной деятельности и частично погасила причиненный ущерб. Из магазина женщину уволили.

На данный момент дело направлено в суд Первомайского района для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 500 тысяч рублей штрафа или до 6 лет лишения свободы.