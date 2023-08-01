В Тамбове откроется танцевальная площадка для старшего поколения

Встречи будут проходить у синего домика в усадье Асеева

3 августа в 18:00 в Тамбове состоится открытие новой танцевальной площадки. У синего домика в парке Усадьбы Асеевых будут ждать представителей старшего поколения. Площадка под названием "Танцуют все!" будет работать каждый четверг, в хорошую погоду, с 18 часов.

- В программе каждого мероприятия мастер-класс по танцам, который будет проводить опытный тренер, мастер спорта России по танцевальному спорту Александр Глазков. Участникам расскажут и о здоровом образе жизни. В этом помощь проекту "Танцуют все!" окажет практикующий врач-хирург высшей квалификационной категории Андрей Колпаков, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

На всякий случай на площадке будет организовано дежурство волонтеров-медиков.

Фото Тамбовской областной Думы