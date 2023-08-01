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НовостиОбщество1 августа 2023 12:12

В Тамбове обновят памятник Лермонтову, установленный больше 80 лет назад

Реконструкцию выполнит скульптор Виктор Остриков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Благоустройство территории у сквера закончат к 15 октября

Благоустройство территории у сквера закончат к 15 октября

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове обновят памятник Михаилу Лермонтову. 1 августа бюст поэта сняли с постамента. Запланирован полный комплекс работ по реконструкции монумента. Их предстоит выполнить известному скульптору Виктору Острикову.

Монументу уже более 80 лет. Его открытие прошло в середине июля 1941 года через три недели после начала Великой Отечественной войны. Бюст Михаила Лермонтова в Тамбове стал первым памятником великому поэту среди всех установленных ему за годы советской власти.

После восстановления с памятника снимут форму и отольют из износостойкого и долговечного искусственного мрамора. Также планируется реставрация латунной таблички с именем поэта и постамента, который будет выполнен из гранита.

Обновление бюста Лермонтова - это часть комплексных работ по благоустройству территории. Сам сквер, а также прилегающие к нему дороги - улицы Лермонтовская и Кирова - будут приведены в порядок.

- Комплексное благоустройство должно быть завершено ко дню рождения поэта - 15 октября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.