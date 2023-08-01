Нетрезвый тамбовчанин угнал «буханку» и поехал на ней кататься

Машину вернули владельцу Фото: УМВД России по Тамбовской области

31 июля в на улице Автозаводской Мичуринска остановили автомобиль, за рулем которого сотрудники автоинспекции обнаружили нетрезвого мужчину без прав. В процессе проверки полицейские установили владельца, припарковавшего машину на улице Городской.

Подозреваемого в угоне транспортного средства задержали. При опросе он признался в угоне. По словам мужчины он увидел незапертый автомобиль с ключами зажигания внутри и решил на нем покататься.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – За такое преступление грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Машина возвращена собственнику без технических повреждений.

С начала этого года в Тамбовской области зарегистрировано 79 угонов транспортных средств. Раскрываемость подобных преступлений составляет 91,4 процента.