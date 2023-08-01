В Тамбовской области ожидается до 34 градусов тепла

В лесах нельзя разводить костры, бросать горящие спички и окурки

Синоптики предупреждают о том, что в ближайшие дни температура в Тамбовской области может подняться до +34 градусов. В связи с этим в регионе планируется усилить работу по охране лесов от пожаров. Жителям и гостям области также следует помнить, что в пожароопасный период в лесах нельзя разводить костры, бросать горящие спички и окурки.

- За нарушение противопожарного режима предусмотрена ответственность. Нарушителей ожидает штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Если это должностное лицо, то штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо — от 100 до 400 тысяч рублей, - отметили в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области