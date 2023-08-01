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НовостиПроисшествия1 августа 2023 10:40

Тамбовчанка заказывала через интернет дорогие украшения, а возвращала бижутерию

Девушку подозревают в мошенничестве на 400 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Подозрительные отказы клиента заставили продавца обратиться в полицию

Подозрительные отказы клиента заставили продавца обратиться в полицию

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники уголовного розыска Мичуринска выявили мошенничество на сумму более 400 тысяч рублей. 24-летняя девушка, работающая на пункте выдачи товара, решила заработать и создала аккаунт, с которого заказывала ювелирные украшения. Получив посылку, она подменяла изделия недорогой бижутерией и оформляла возврат, так как товар клиента якобы не устроил.

- Подозрительные возвраты насторожили предпринимателя и он обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили всю схему обмана и опросили девушку, которая сразу во всем призналась. Часть похищенных ювелирных украшений она присвоила, часть реализовала через ломбарды. Полицейские устанавливают места продаж похищенных украшений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за совершение мошенничества, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.