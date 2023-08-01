Тамбовчанин лишился автомобиля и полгода проведет в колонии за поездки в пьяном виде

Прокурор Первомайского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Мордовского округа. Мужчину признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичное преступление.

- Инспектором ДПС был остановлен автомобиль Ford Mondeo под управлением ранее судимого жителя Мордовского округа, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, в связи с чем водитель был отстранен от управления транспортным средством, - рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. В итоге суд вынес обвинительный приговор. Мужчина отправится в колонию-поселение на 6 месяцев. Садиться за руль ему нельзя 3 года. Автомобиль нарушителя был конфискован в доход государства.