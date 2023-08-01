В Мордовском районе после вмешательства прокуратуры установили фонари на улице

Прокуратура Мордовского района провела проверку по обращению местных жителей, которые пожаловались на нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. На дороге от дамбы до дома 156 в селе Александровка отсутствует электрическое освещение, поэтому в темное время суток здесь передвигаться небезопасно.

- По результатам проверки в районный суд прокуратурой направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Александровского сельсовета обустроить электрическое освещение автомобильной дороги. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. В настоящее время выполнены работы по обустройству электрического освещения, - рассказали в прокуратуре Мордовского района.