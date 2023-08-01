Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 9:20

В Мордовском районе после вмешательства прокуратуры установили фонари на улице

На опасную дорогу пожаловались жители села Александровка
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мордовского района провела проверку по обращению местных жителей, которые пожаловались на нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. На дороге от дамбы до дома 156 в селе Александровка отсутствует электрическое освещение, поэтому в темное время суток здесь передвигаться небезопасно.

- По результатам проверки в районный суд прокуратурой направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Александровского сельсовета обустроить электрическое освещение автомобильной дороги. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. В настоящее время выполнены работы по обустройству электрического освещения, - рассказали в прокуратуре Мордовского района.