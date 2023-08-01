Тамбовская прокуратура добилась денежной компенсации для избитого подростка

Прокуратурой Уметского района по результатам надзорной деятельности в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в суд направлено исковое заявление о взыскании с местного жителя в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Так, в апреле 2022 года в вечернее время 19-летний местный житель, находясь на спортивной площадке р.п. Умет, в результате ссоры нанес 13-летнему подростку один удар кулаком в лицо, причинив тем самым ушибленно-рваную рану губы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 УК РФ. Приговором мирового судьи судебного участка Уметского района местный житель признан виновным и ему назначено наказание в виде исправительных работ.

В ходе предварительного расследования гражданский иск о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, законным представителем не заявлялся, в связи с чем прокурор выступил в защиту прав несовершеннолетнего.

- Требования прокурора судом удовлетворены. В пользу несовершеннолетнего суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.