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НовостиОбщество1 августа 2023 9:40

В Тамбовской области установлено 4 карантинные зоны

В регионе нашли повилику, бактериальный ожог и вирус пепино мозаики
Марина МАКОВЛЕВА
За год запланировано обследовать более 800 тысяч га земель

За год запланировано обследовать более 800 тысяч га земель

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям с начала 2023 года установило в регионе 4 карантинные фитосанитарные зоны на площади более 2 тысяч га. Одна из зон установлена по повилике в Ржаксинском муниципальном округе, две зоны с бактериальным ожогом плодовых - в Жердевском округе, и еще одна с вирусом пепино мозаики - в Мичуринском округе.

- В текущем году запланировано обследовать более 800 тысяч га земель. На данный момент уже обследовано более чем 352 тысяч га в нескольких округах региона. Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, площадь обследуемых земель в текущем году увеличилась в 2 раза, - сообщают в Россельхознадзоре.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям