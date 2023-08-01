Тамбовчанин лишился банковской карты, пока ходил в магазин

В дежурную часть тамбовской полиции поступило сообщение о краже денег с банковской карты. Личность подозреваемого была установлена, им оказался 34-летний житель Тамбовского района. Как выяснилось, потерпевший лишился банковской карты в супермаркете на улице Пролетарской.

- Воспользовавшись тем, что покупатель отвлекся, злоумышленник выкрал банковскую карту. Затем несколько раз покупал продукты на общую сумму 30 тысяч рублей для собственных нужд, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Мужчина дал признательные показания, у него обнаружили чеки о покупке продуктов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. Также ему придется возместить ущерб потерпевшему.