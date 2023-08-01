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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:00

В Тамбове строительную фирму подозревают в уклонении от налогов на 200 млн рублей

Один из руководителей компании внес ложные сведения в декларации
Марина МАКОВЛЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тамбовской области по материалам регионального УФНС России возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. В преступлении подозревают строительную фирму.

По версии следствия, кто-то из руководства компании включил в налоговые декларации организации за 2017-2018 годы и первый квартал 2019 года заведомо ложные сведения. В таком виде декларации были представлены в налоговый орган.

- Общая сумма неуплаченных налогов составила более 200 млн рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства налогового преступления и лицо, причастное к его совершению.