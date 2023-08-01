В Ржаксе пройдет фестиваль пирога

Фестиваль подготовил интересные события для детей и взрослых

5 августа в Ржаксе уже во второй раз пройдет фестиваль пирога. Праздник состоится на Центральной площади поселка, он стартует в 10.00 и продлится до поздней ночи.

- В течение фестивального дня будут работать торговые павильоны, детские аттракционы, сувенирные лавки, ремесленные ряды — «Рукотворные чудеса». Гостей фестиваля пригласят пройтись по туристическому маршруту «Покровская верста: от Выселок до Ржаксы». Для детей устроят танцевальный флешмоб «Пир.ПИРОГ», - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Главным событием праздника станет изготовление и дегустация выпечки. Вечером гостей ждет шоу мыльных пузырей и лазерное шоу. А завершится праздник выступлением музыкальных гостей фестиваля.

Фото правительства Тамбовской области