В Тамбове началась приемка детских садов перед новым учебным годом

Специалисты оценивают каждую группу по отдельности

В Тамбове специальная комиссия начала проверку детских садов перед новым учебным годом. За две недели оценку готовности должны пройти все 64 садика города. Проверяющие оценивают электро- и водоснабжение, отопление, пожарную и дорожную безопасность, работу пищеблока, образовательную деятельность, антитеррор. В каждой группе оценивают наличие и разнообразие игрового, развивающего оборудования, постельного белья, посуды, проверяют соответствие предметов мебели возрасту детей.

Так, за лето в относительно новом детском саду «Винни-Пух» застройщик в рамках гарантийных обязательств заменил несколько малых архитектурных форм и отремонтировал полы на верандах. В саду появилась рекреационная зона и летний сад.

- На подготовку дошкольных учреждений Тамбова к новому учебному году было направлено около 90 млн рублей из городского и областного бюджетов. В этом сезоне мы ремонтировали кровли, системы отопления, асфальтовое покрытие, пути эвакуации, строили теневые навесы, устанавливали оконные блоки, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова