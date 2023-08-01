В городе запланировали ремонт Тамбовского Арбата

Этот участок Коммунальной не ремонтировали 15 лет Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре приняли решение капитально отремонтировать Тамбовский Арбат - участок Коммунальной от Карла Маркса до Носовской. Последнее масштабное благоустройство проводилось здесь 15 лет назад. В прошлом десятилетии здесь в аварийном режиме неоднократно латали изношенные сети, что привело к серьезному повреждению покрытия, менять которое без замены труб - бессмысленное занятие.

- Капитальный ремонт коллектора и водопровода «РКС-Тамбов» начнет в ближайшие дни. Работы объемные и будут продолжаться несколько месяцев. Уже весной приступим к благоустройству, которое завершим ко Дню города, - говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков. - В ближайшее время объявим открытый конкурс на разработку дизайн - проекта предстоящего благоустройства, итоги которого подведем вместе со всеми горожанами через социальные сети.