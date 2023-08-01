Тамбовчанин Дмитрий Воякин выиграл первенство России по боксу

Дмитрий Воякин (справа). Фото со страницы Минспорта Тамбовской области в VK.

Во Владикавказе состоялось первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет. В весе до 75 кг победу праздновал Дмитрий Воякин из Тамбовской области.

- Я ехал на первенство за победой, очень хотел выиграть и настраивался только на золотую медаль, - признался после выступления наш земляк.

По словам Дмитрия, самым сложным во Владикавказе оказался второй бой,

- Попался неудобный для меня соперник. Конечно, все встречи сложные. Очень рад победе, благодарен за это своему тренеру Юрию Александровичу.

Как ранее сообщал сайт tambov.kp.ru, тамбовская спортсменка стала призеркой летней Спартакиады учащихся России по боксу.