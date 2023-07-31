В Тамбове несколько улиц останутся без света

1 августа в Тамбове будут проводиться работы на электросетях. В связи с этим на время прекратится электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.
На время ремонта трансформаторной подстанции:
- с 9.00 до 11.30
ул. Тулиновская, д. 20-30;
ул. Б.Васильева, д. 9;
- с 13.30 до 16.30
ул. И.Франко, д. 1-13;
ул. Ухтомского, д. 40-76;
ул. Пугачева, д. 2-33;
1-й Сенной пр., д. 3-10;
2-й Сенной пр., д. 2-10;
3-й Сенной пр., д. 3-10;
ул. Чернышевского, д. 3-23;
ул. Литейная, д. 3-18;
ул. Смоленская, д. 4-41;
ул. Серафимовича, д. 1-44.
На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 ул. 40 лет Октября, д. 43-105.
На время проведения в мкр. Солнечный работ по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.00:
- ул. Мира, д. 20-22;
- ул. Тургеневская, д.5-21;
- ул. Цветочная, д. 39-66;
- ул. Славянская, д. 1-20;
- ул. Вольная, д. 1-10;
- ул. Придорожная, д. 47-74;
- ул. Изумрудная, д. 9-29, 54-86;
- пер. Ломоносовский, д. 1-10;
- ул. Степная, д. 2-12.