В Тамбове несколько улиц останутся без света

1 августа в Тамбове будут проводиться работы на электросетях. В связи с этим на время прекратится электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

На время ремонта трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30

ул. Тулиновская, д. 20-30;

ул. Б.Васильева, д. 9;

- с 13.30 до 16.30

ул. И.Франко, д. 1-13;

ул. Ухтомского, д. 40-76;

ул. Пугачева, д. 2-33;

1-й Сенной пр., д. 3-10;

2-й Сенной пр., д. 2-10;

3-й Сенной пр., д. 3-10;

ул. Чернышевского, д. 3-23;

ул. Литейная, д. 3-18;

ул. Смоленская, д. 4-41;

ул. Серафимовича, д. 1-44.

На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 ул. 40 лет Октября, д. 43-105.

На время проведения в мкр. Солнечный работ по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.00:

- ул. Мира, д. 20-22;

- ул. Тургеневская, д.5-21;

- ул. Цветочная, д. 39-66;

- ул. Славянская, д. 1-20;

- ул. Вольная, д. 1-10;

- ул. Придорожная, д. 47-74;

- ул. Изумрудная, д. 9-29, 54-86;

- пер. Ломоносовский, д. 1-10;

- ул. Степная, д. 2-12.