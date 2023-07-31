В Тамбове сеть магазинов подозревают в недостоверной рекламе

Тамбовское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе. Поводом для этого стало заявление тамбовчанки, которая сочла недостоверной рекламу одного из сетевых магазинов.

Магазин прислал женщине смс-сообщение о том, что при покупке сыра до 10 июля покупателю начисляется 400 баллов. Заявительница выполнила условия акции, но ей начислили только 11 баллов, вместо обещанных 400.

- В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара, - пояснили в УФАС России по Тамбовской области.

Рассмотрение дела назначено на 25 августа.