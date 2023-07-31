В Тамбовском районе агрофирму обвиняют в массовой гибели пчел

В управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступило сообщение о применении пестицидов на земельном участке вблизи села Горелое Тамбовского муниципального округа. Это привело к гибели пчел на прилегающих к участку землях.

Управление провело осмотр земельного участка и установило, на нем выращивают рапс. Специалисты отобрали образцы рапса и направили их на исследование в Белгородскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для определения остаточного количества пестицидов в растении.

- Согласно предоставленной хозяйствующим субъектом информации, в период с апреля по июнь 2023 года производились работы по применению пестицидов с заблаговременным оповещением населения через средство массовой информации – газету. Однако, исходя из информационной системы ФГИС ППА «Сатурн», юридическим лицом нарушены сроки внесения сведений, связанных с применением химических препаратов, - отметили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.