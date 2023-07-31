В Тамбовской области пройдет фестиваль авторской песни

Гала-концерт начнется в 16.00

5 августа в селе Лысые Горы в 11-й раз пройдет межрегиональный фестиваль авторской песни «Там, под Лысой Горой».

- Гостей ждет насыщенная программа и угощения традиционными русскими блюдами. Днем пройдут спортивные игры, народные забавы, костюмированные театрализованные представления, выставка ремесел. А вечером состоится гала-концерт авторов и исполнителей авторской песни, - сообщают в правительстве Тамбовской области.

Старт фестивальной программы в 12.00, гала-концерт начнется в 16.00.

Фото правительства Тамбовской области