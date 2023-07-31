Двух тамбовчан будут судить за приобретение и хранение наркотиков

В прокуратуре Тамбовского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух тамбовчан, которых обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, 9 марта этого года 47-летний ранее судимый и 22-летний не судимый жители Тамбова вместе приобрели наркотическое средство для личного потребления, забрав его из тайника на территории села Бокино. В этот же день мужчин задержали сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли у одного из них 1,02 граммов наркотического средства.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.