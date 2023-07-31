В Строителе КамАЗист насмерть задавил 68-летнего мужчину

Водитель большегруза не увидел пешехода Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 28 июля в 12 часов 30 минут в микрорайоне Южный поселка Строитель. 65-летний мужчина, управляя автомобилем «КамАЗ 65115-62» при движении задним ходом наехал на 68-летнего пешехода, который находился на прилегающей территории местного магазина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте автоаварии, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.