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НовостиПроисшествия31 июля 2023 12:21

В Строителе КамАЗист насмерть задавил 68-летнего мужчину

Водитель большегруза сдавал назад и не заметил человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель большегруза не увидел пешехода

Водитель большегруза не увидел пешехода

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 28 июля в 12 часов 30 минут в микрорайоне Южный поселка Строитель. 65-летний мужчина, управляя автомобилем «КамАЗ 65115-62» при движении задним ходом наехал на 68-летнего пешехода, который находился на прилегающей территории местного магазина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте автоаварии, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.