В Тамбовской области 9-летний велосипедист, выезжая со второстепенной дороги, попал под колеса авто

Мальчик должен был пропустить машину Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 9-летний мальчик, произошла 28 июля в 16 часов 20 минут в районе дома № 88, с. Большая Уваровщина Кирсановского района. 69-летний мужчина за рулем «ВАЗ 21074» проезжая нерегулируемый перекресток, сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.