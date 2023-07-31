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НовостиПроисшествия31 июля 2023 11:59

В Тамбовской области 9-летний велосипедист, выезжая со второстепенной дороги, попал под колеса авто

Ребенка доставили в детскую областную больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мальчик должен был пропустить машину

Мальчик должен был пропустить машину

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 9-летний мальчик, произошла 28 июля в 16 часов 20 минут в районе дома № 88, с. Большая Уваровщина Кирсановского района. 69-летний мужчина за рулем «ВАЗ 21074» проезжая нерегулируемый перекресток, сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.