В Мучкапском районе у кошки выявили бешенство

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщает о случае бешенства в селе Шапкино Мучкапского муниципального округа. Диагноз был установлен у кошки.

- С начала июля это третий зарегистрированный случай опасного заболевания в регионе. Первые 2 случая были зарегистрированы в Моршанском округе, - рассказали в ведомстве.

На данный момент в селе установлен карантин. Это 28 зарегистрированный случай бешенства на территории Тамбовской области с начала года. Неблагополучные пункты по бешенству объявлены в 13 муниципальных округах.

Отметим, что карантин по бешенству животных отменен на территории села Карели Карельского сельсовета Моршанского округа и на территории села Бурнак Жердевского муниципального округа.