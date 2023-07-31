В Тамбовской области раньше срока закончили капитальный ремонт моста через реку Вяжля

Для ремонта использованы современные материалы

Мост через реку Вяжля отремонтировали на несколько месяцев раньше срока. Он находится на 32-м км дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза» – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан.

- Это завершающая стадия работ по приведению к нормативному состоянию трассы А-298, принятой в федеральную собственность в 2019 году. В границах Тамбовской области ее протяженность составляет порядка 25 км, - рассказали в ФКУ Упрдор «Москва Волгоград».

В ходе капитального ремонта заменены несущие конструкции – опоры и балки пролетов. Нижний слой дорожного покрытия из литого асфальтобетона для дополнительной гидроизоляции. Верхний слой - из щебеночно-мастичного асфальтобетона с повышенной износостойкостью. Пешеходные перила и водосбросные лотки - из долговечных композитных материалов. С учетом тротуаров и устроенных полос безопасности ширина проезжей части составляет 13 м.

Фото ФКУ Упрдор «Москва Волгоград»