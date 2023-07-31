Житель Котовска напал на судебного пристава с топором

В суд мужчине идти все же пришлось

Представитель прокуратуры Котовска поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Судебный пристав прибыл к дому подсудимого, чтобы доставить его в суд, так как мужчина уклонялся от явки в суд по вызову судьи.

- Не желая следовать с приставом в суд, подсудимый, держа в руке топор и размахивая им, стал высказывать слова угрозы представителю власти. При этом, на требования пристава прекратить противоправные действия, подсудимый нанес ему удар рукой в область лица, - рассказали в прокуратуре города Котовска.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы, которое было заменено на принудительные работы с удержанием в доход государства 10 %. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Фото прокуратура города Котовска