В Тамбове временно изменилась схема маршрута № 36

После ремонтных работ маршрут станет прежним

В Тамбове автобус № 36, следующий по маршруту «МЖК - Чичерина - МЖК», будет двигаться по новой схеме. Временная схема будет действовать с 31 июля по 13 августа, это связано с проведением работ по восстановлению тепловой камеры на улице Карла Маркса.

По информации МБУ «Пассажирские перевозки», изменения затронут участок между остановками «Московская» и «Комсомольская». Автобус будет делать крюк по Октябрьской, Красной и возвращаться на К. Маркса по Интернациональной.

Фото МБУ «Пассажирские перевозки»