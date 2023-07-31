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НовостиОбщество31 июля 2023 6:31

В Тамбове временно изменилась схема маршрута № 36

Автобус будет объезжать часть пути через Центральный рынок
Марина МАКОВЛЕВА
После ремонтных работ маршрут станет прежним

После ремонтных работ маршрут станет прежним

В Тамбове автобус № 36, следующий по маршруту «МЖК - Чичерина - МЖК», будет двигаться по новой схеме. Временная схема будет действовать с 31 июля по 13 августа, это связано с проведением работ по восстановлению тепловой камеры на улице Карла Маркса.

По информации МБУ «Пассажирские перевозки», изменения затронут участок между остановками «Московская» и «Комсомольская». Автобус будет делать крюк по Октябрьской, Красной и возвращаться на К. Маркса по Интернациональной.

Фото МБУ «Пассажирские перевозки»