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НовостиОбщество30 июля 2023 16:57

28 градусов тепла ожидается в Тамбовской области 31 июля

Существенных осадков синоптики не прогнозируют
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП.

Фото из архива "КП.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник, 31 июля, в Тамбовской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в региональном филиале Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10...+15°, днем столбик термометра достигнет +23...+28°.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Влажность воздуха 45%. В течение суток атмосферное давление повысится, влажность воздуха понизится.