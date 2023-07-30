28 градусов тепла ожидается в Тамбовской области 31 июля

Фото из архива "КП. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник, 31 июля, в Тамбовской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в региональном филиале Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10...+15°, днем столбик термометра достигнет +23...+28°.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Влажность воздуха 45%. В течение суток атмосферное давление повысится, влажность воздуха понизится.