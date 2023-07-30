Тамбовский «Спартак» вырвал ничью у «Сахалинца»

Фото со страницы ФК "Спартак" Тамбов в VK.

Накануне, 29 июля, в Тамбове состоялся матч второго тура первенства России по футболу во второй лиге. Местный «Спартак» на одноименном стадионе принимал московский «Сахалинец». После того как на 50-й минуте гости повели со счетом 2:0, а на 88-й сохраняли внушительный перевес, казалось, что хозяев от поражения спасет только чудо. И оно произошло. На 89-й минуте вышедший на замену Соловьев отквитал один мяч, а уже в компенсированное время ничью «волкам» принес Бзикадзе – 2:2.

«Спартак»: Баженов, Криворучко (Соловьев, 61), Головня, Ганус, Карпухин (Кольтюков, 62), Бзикадзе, Скрыпников (Шульгин, 61), Горелов (Чернышов, 7), Белов (Победимов, 61), Калугин, Часовских.

После вчерашнего игрового дня «Спартак» занимает пятое место с четырьмя очками в активе в группе 3. В ТОП-3 входят «Леон Сатурн» из раменского, «Калуга» и «Композит» из Павловского Посада (по шесть). Теперь в третьем туре тамбовские футболисты сыграют в Туле с дублем «Арсенала». Матч состоится 6 августа, начало в 17:00.